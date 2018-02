Livorno, il Tribunale riconosce una famiglia con due papà

"Ci sono politici - ha sottolineato ancora la Grassadonia - che hanno addirittura il coraggio di chiedere passi indietro rispetto alla legge sulle unioni civili, facendo finta di non accorgersi che il mondo va avanti e che in questo Paese ci sono bambini e bambine discriminati nei loro affetti e nella loro serenità".



"Non vogliamo più sentire parlare di stepchild adoption" - L'associazione Famiglie Arcobaleno "non vuole più sentir parlare di stepchild adoption, vogliamo diritti veri e pieni per le nostre famiglie e questa sentenza dimostra come i tribunali si stiano già orientando in molti casi verso forme di tutela più ampie", ha proseguito il presidente dell'associazione. "La responsabilità genitoriale è una cosa seria e su questo non siamo disposti ad accettare sconti o soluzioni al ribasso".



I due padri: "Siamo felicissimi" - "Siamo felicissimi e ringraziamo prima di tutto il nostro avvocato, ma anche il Tribunale per la serenità con cui ha affrontato il nostro caso. E ovviamente ringraziamo Famiglie Arcobaleno, senza il cui aiuto e sostegno mai saremmo stati genitori", hanno dichiarato i due papà.



Altre due sentenze, emesse dalla Cassazione, avevano già sancito il principio della non contrarietà all'ordine pubblico dei certificati con due genitori dello stesso sesso rispetto al migliore interesse del bambino. Tali casi, però, riguardavano soltanto coppie di madri.