Bimbo nato con fecondazione eterologa in Gb, Cassazione: ok a due mamme italiane

Via libera dalla Cassazione all'iscrizione all'anagrafe di Venezia di un bambino come "figlio di due mamme". Una delle due cittadine italiane, coniugate all'estero, aveva partorito a Londra il piccolo, nato con fecondazione eterologa. Le autorità britanniche avevano registrato il bimbo come "figlio di entrambe le donne". La coppia aveva chiesto agli uffici veneziani il medesimo riconoscimento, ricevendo però un "no" come risposta.