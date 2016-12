Infermiera Piombino, Riesame: "Indizi non gravi e concordanti"

Per il collegio del riesame di Firenze gli indizi indicati nell'ordinanza del gip di Livorno, con cui l'infermiera dell'ospedale di Piombino Fausta Bonino fu arrestata per la morte di 14 pazienti, non sono connotati "da gravità, precisione e concordanza". Queste le motivazioni per cui Fausta Bonino è poi stata scarcerata dal tribunale del riesame che parla, invece, di "insussistenza della gravità indiziaria".