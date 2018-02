Giallo ad Arezzo, Susy scomparsa da tre settimane: la polizia chiede aiuto a Facebook

Il giorno prima della scomparsa, Susy Paci aveva telefonato a uno dei figli dicendogli che doveva andare a Napoli e che sarebbe tornata presto. Probabilmente aveva con sé una discreta somma di denaro, messo da parte grazie al suo lavoro di badante.



L'incontro con un uomo a Napoli - Nel capoluogo partenopeo avrebbe incontrato un uomo conosciuto su internet, un 45enne che lavora per una compagnia di navigazione. Contrariamente a quanto trapelato in un primo momento, l'amico, con cui la donna avrebbe trascorso la prima notte a Napoli, non è stato iscritto nel registro degli indagati. L'uomo sarebbe stato ascoltato come persona informata sui fatti e avrebbe spontaneamente consegnato il cellulare per i controlli del caso.



Aperto fascicolo a carico di ignoti - La procura di Napoli ha invece confermato l'apertura di un fascicolo a carico di ignoti per sequestro di persona, come fatto anche dalla procura di Arezzo. Al centro delle indagini ci sono i profili online di Susy. I tabulati richiesti dai magistrati ai principali social network possono essere forniti solo fra cinque giorni. "Purtroppo il lavoro amministrativo di queste importanti società si ferma il venerdì sera e dunque con il sabato e la domenica i tempi si sono allungati", ha spiegato il procuratore della Repubblica di Arezzo, Roberto Rossi, aggiungendo che le aziende contattate "sono comunque state molto collaborative".



L'appello del marito: "Voglio che torni presto" - In questi giorni si susseguono gli appelli della famiglia di Susy. "Voglio che torni al più presto - ha detto il marito Celestino -. La disperazione è tanta. Ma dietro questa storia temo ci sia una bomba, qualcosa di grave che non capisco". Preoccupate anche le amiche della donna: "Susy non avrebbe mai abbandonato i suoi figli. E' accaduto qualcosa di grave".