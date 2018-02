Arezzo, scomparsa 49enne, parla il marito: “Viviamo nell’angoscia”

Si è allontanata da casa ma poi si sono perse le sue tracce. E’ ciò che è successo ad Arezzo: Susy Paci, 49 anni e mamma di due ragazzi, scompare il 23 gennaio. Ai microfoni di Pomeriggio Cinque parla il marito, adirato con la donna perché convinto che abbia voluto abbandonare la sua famiglia per una “sbandata”: “E’ vergognoso fare un gesto così, bastava dirlo”. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri che seguono la pista dell’allontanamento volontario, infatti, la 49enne avrebbe raggiunto la stazione di Arezzo in auto. Poi avrebbe preso un treno per Napoli dove si sarebbe incontrata con un uomo.



Dopo un messaggio inviato al figlio per rassicurarlo sul suo rientro e sull'intenzione di parlare con tutti i membri della famiglia, la donna è diventata irrintracciabile: da quel momento sono iniziati i sospetti dei familiari. “Ora noi viviamo nell’angoscia, ma sono sicuro che dietro c’è una bomba – dice il marito - perché l’ha fatto? Non le mancava nulla, io l’ho perdonata tante volte, ma avrà trovato uno meglio di me". “Io voglio che ritorni – aggiunge l’uomo - ma non voglio rovinarmi la vita per una stupida. Deve tornare non per me ma per quello che ci è rimasto”. Intanto gli inquirenti indagano per sequestro di persona e occultamento di cadavere ipotizzando che non sia solo un allontamento volontario.