A Pomeriggio Cinque si continua a parlare del giallo di Susy Paci, la donna di 49 anni sparita ad Arezzo. In esclusiva ai microfoni di Barbara D'Urso parla Stefania, un'amica storica della donna di cui dal 23 gennaio si sono perse le tracce. "Susy non avrebbe mai lasciato i figli così. Stava attraversando un momento di stanchezza fisica e mentale in cui era facilmente corteggiabile e plagiabile e quell'uomo napoletano con cui avrebbe iniziato questa relazione l'ha contattata più volte in chat".



Stefania parlando poi aggiunge: "Dopo un matrimonio problematico Susy ha trovato uno sfogo in chat: lei voleva sentirsi dire parole dolci e lui le ha fatto alcune promesse. Poi non so perché abbia deciso di andare da lui, lei me ne aveva parlato ma non pensavo si azzardasse a farlo". E poi dà la sua personale visione sulla vicenda: "Chi me lo dice che lui l’abbia messa davvero sul treno? So che è uscito prima di lei dall’hotel, ma chi mi assicura che alla fine non si siano rivisti? Tutto è opinabile". Infine la donna esprime tutta la sua rabbia nei confronti del marito di Susy, Celestino: "Sono arrabbiata con lui doveva rispettarla di più, certe cose non vanno dette in tv".