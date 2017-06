Firenze, edicola vende souvenir "pro femminicidio": è polemica

Una donna che urla e un uomo che la spinge giù da un'immaginaria finestra con la scritta "problem solved" ("problema risolto"). E' il soggetto di un souvenir in vendita in un'edicola di Firenze che ha scatenato accese polemiche per il suo messaggio di istigazione al femminicidio. Quest'ultimo rappresenta un'autentica piaga nel nostro Paese: nel 2016 116 donne sono state uccise da mariti, fidanzati, compagni o altri familiari: una ogni tre giorni. La fotografia della borsa è stata realizzata nel quartiere di San Lorenzo e pubblicata sui social.