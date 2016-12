Bomba d'acqua su mezza Italia: disagi dalla Liguria fino a Roma

Un tratto di 30 metri delle mura medievali di Volterra (Pisa) è crollato per le forti piogge. Il crollo si è verificato nel centro storico della città, dove anche la sede stradale ha ceduto; 11 abitazioni sono state evacuate e i residenti collocati in altre strutture. Per venerdì il sindaco ha ordinato la chiusura delle scuole elementari e medie dell'istituto Jacopo da Volterra e dei licei della città. Costantemente monitorato il fiume Cecina.

20:20 Roma, allerta da domattina per 12-18 ore

"Dalla mattina del 1° febbraio e per le successive 12-18 ore si prevede sul Lazio il persistere di precipitazioni sparse, anche a carattere di rovesci di forti intensità". Lo comunica in una nota la Protezione Civile di Roma Capitale. "Rimangono pertanto attivi tutti i presidi operativi, le squadre di rafforzamento h24 della Protezione Civile di Roma Capitale. Per ogni richiesta di chiarimenti è possibile contattare la Sala Operativa al numero 06.67109200 o al numero verde 800.854854".

19:36 Marino: in 12 ore caduto 15% piogge di un anno

"E' stato un evento di natura eccezionale. In 12 ore sono cadute il 15% delle precipitazioni di un anno piovoso a Roma". Così il sindaco di Roma Ignazio Marino al termine dei sopralluoghi a Prima Porta e Ostia Antica per l'emergenza maltempo. "E' stato un temporale auto rigenerante, dicono gli studiosi, che ha riversato grandi quantitativi di acqua" ha aggiunto.

19:34 Volo Parma-Trapani dirottato su Palermo

Il volo Ryanair Parma-Trapani è stato dirottato nello scalo Falcone-Borsellino di Palermo a causa del maltempo che sta imperversando sullo scalo di Birgi. La perturbazione che ha colpito il capoluogo siciliana si è spostata verso ovest e sta provocando i primi disagi.

19:27 Maremma, chiuso ponte a rischio crollo

Prosegue l'allerta maltempo in Maremma, soprattutto nella zona nord della provincia.D omani rimarranno ancora chiuse le scuole in tutto il comune di Scarlino. Chiusa la strada che conduce all'area Sei Toscana a Cilindro Valpiana perché c'è un ponte a rischio crollo.

18:33 Allerta piogge e venti forti nel weekend

Non si arresta la perturbazione che ha duramente colpito diverse zone dell'Italia. Il maltempo continuerà nel weekend su buona parte del Paese, con piogge diffuse sulle regioni centrali e fenomeni più persistenti e intensi sull'area ionica e sulle regioni nord-orientali. Lo segnala la Protezione civile che ha diramato un'allerta meteo che estende quelli emessi nei giorni scorsi.

17:08 Governo decreta stato di emergenza per la Liguria

Il Consiglio dei ministri, su indicazione del ministro per l'Ambiente Andrea Orlando, ha concesso lo stato di emergenza per la regione Liguria. La decisione dopo i danni provocati dal maltempo nelle scorse settimane e che erano stati stimati dalla Regione in 350 milioni.

16:44 Airbus da Dubai dirottato a Malpensa

L'airbus A380/800 Emirates da Dubai diretto a Roma è stato dirottato a Malpensa a causa del maltempo che si è abbattuto sulla capitale. Si tratta dell'aereo più grande al mondo per numero di passeggeri (e anche per lusso) e Malpensa è uno dei pochi aeroporti, oltre a Fiumicino, in grado di accogliere e fornire l'assistenza necessaria a velivoli di quelle dimensioni. Il volo è atterrato a Malpensa alle 14,20 e si fermerà nell'area fino a quando le condizioni meteorologiche a Roma non miglioreranno.

16:24 Evacuazioni preventive nel Pisano

Circa un migliaio di persone vengono evacuate in questo momento da alcuni edifici di Roffia, nel comune di San Miniato (Pisa), lungo il corso dell'Arno. Lo ha comunicato, spiega una nota, la protezione civile regionale. Si tratta, si spiega, di una misura preventiva determinata dall'erosione dei piedi dell'argine da parte del fiume. Al lavoro ci sono personale del Comune, volontari, Protezione civile regionale.

16:14 Friuli, valanga su auto e bus: tutti salvi

Una valanga ha travolto nel pomeriggio un autobus di linea e un'automobile lungo la Strada statale 54 a Mudda, frazione del Comune di Tarvisio (Udine). Gli occupanti dei due mezzi sono riusciti a mettersi in salvo. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il Soccorso Alpino volontario e il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Sella Nevea.

15:53 Modena, Errani: "Riconosciuto stato di emergenza"

Via libera dal Consiglio dei ministri al riconoscimento dello stato di emergenza per le zone alluvionate del Modenese. "E' un altro passo importante che corrisponde alle richieste che avevamo avanzato al governo subito dopo aver avuto chiare le dimensioni della grave situazione verificatasi nella bassa modenese", ha commentato il presidente della Regione Emilia-Romagna, Vasco Errani.

15:43 Letta: "Affrontare il problema degli argini"

"La straordinarietà legata al maltempo deve portarci a reagire alla questione degli argini dell'Arno e nella provincia di Roma". LO ha detto il premier Enrico Letta durante una conferenza stampa nella Capitale, dopo il Consiglio dei ministri. "Abbiamo adottato provvedimenti per le emergenze in Liguria e in Emilia con la necessaria allocazione di risorse e da stanotte stiamo seguendo le emergenze intorno a Roma e a Pisa", ha spiegato.

15:33 Treno deraglia vicino Viterbo

Un treno è deragliato, con ogni probabilità a causa del maltempo, in provincia di Viterbo. E' accaduto alle porte della città, tra le stazioni di Tre Croci e Tobia, della linea locale per Roma. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco e gli uomini del 118. Non ci sarebbero feriti a causa del deragliamento, ma una persona è stata colta da malore.

15:23 Roma; dipendente Centro immigrati folgorato: grave

Un operatore del Centro di accoglienza immigrati (Cara) di Castel Nuovo di Porto, alle porte di Roma, è in gravi condizioni dopo essere rimasto folgorato da una scarica elettrica all'interno del suo ufficio allagato. I sanitari del 118 di Roma sono intervenuti con un eliambulanza per trasportarlo, in codice rosso, al Gemelli. L'incidente è stato causato da un cortocircuito scaturito dall'allagamento. L'uomo è stato rianimato sul posto. Non sarebbe in pericolo di vita.

14:10 Roma: uffici allagati, impiegati sulle scrivanie

Alcuni impiegati che erano al lavoro negli uffici di un palazzo a Ponte Galeria, periferia di Roma, sono stati soccorsi e messi in salvo. Gli impiegati hanno chiesto aiuto ai centralini del 118, spiegando che il livello dell'acqua che allagava gli uffici aveva raggiunto le scrivanie. Hanno spiegato: "Siamo saliti sulle scrivanie e siamo bloccati".

13:59 Intrappolata in casa con doglie, salvata in gommone

Una donna incinta con doglie è stata tratta in salvo dagli uomini del 118, intervenuti con un gommone per raggiungere la sua abitazione allagata per la pioggia in via Medolaghi, a Roma, in zona Aurelia. I medici sono riusciti poi a trasportare in ambulanza la donna all'ospedale San Filippo Neri, dove potrà partorire.