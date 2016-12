30 gennaio 2014 Maltempo, neve sul Nord Italia

Disagi sulle strade anche in pianura Tormenta di neve nelle valli del Genovese, allerta valanghe in Piemonte e in Veneto Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

16:15 - In leggero ritardo rispetto alla previsioni, ma la neve è arrivata sulle pianure del Nord. A Milano non ha provocato problemi, mentre in Liguria il maltempo sta flagellando le valli del Genovese, con tormente di neve in Valle Stura e in Valle Orba, alle spalle di Genova. Neve anche in Valle Scrivia, Val Polcevera, Val Trebbia e Val d'Aveto.

Nel Cuneese, invece, si sono già accumulati 10 centimetri di neve in pianura, e sia in Piemonte sia in Veneto è allerta per il pericolo valanghe sui rilievi.