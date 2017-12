30 dicembre 2017 17:14 Toscana, Comune trascrive atto di nascita estero di bimbo con 2 madri "senza passare dai tribunali" Il bimbo di sei mesi è nato negli Usa. A dare la notizia gli avvocati di GayLex che esultano: "Il riconoscimento è avvenuto senza passare dai tribunali"

Finisce con una vittoria il 2017 per avvocati e attivisti di GayLex che danno l'annuncio della "prima trascrizione di un atto di nascita di un bimbo con due mamme, senza l'intervento di un giudice". A provvedere al riconoscimento senza passare per vie giudiziali un Comune della Maremma, in Toscana, che non viene reso noto "per evitare il rischio impugnazione da parte dello Stato". La vicenda, che va considerata 'apripista' in Italia, vede comunque alcuni precedenti simili, come a Roma nel 2015.

La vicendaA dare notizia della trascrizione dell'atto di nascita estero di un bambino con due mamme in un Comune toscano è l'avvocato Cathy La Torre dell'associazione GayLex, che ha assistito la coppia. Si tratta di due donne sposate da anni all'estero e del loro bimbo di 6 mesi. "La notizia che mi ha resa più felice in questo anno. - si legge nel post su Facebook dell'avvocato La Torre. - La mia più vecchia amica e la sua compagna, hanno avuto un meraviglioso bimbo. Vivono prevalentemente in America, dove sono sposate e riconosciute entrambe come mamme. Dunque chiedevano che anche per l'Italia loro figlio avesse due mamme. Chiedevano, cioè, che la verità fosse messa su carta stampata".