Torre Annunziata, il dramma del Quadrilatero delle Carceri tra discariche di rifiuti e macerie

Fatiscente, pericolante e in buona parte inaccessibile per motivi di sicurezza. È il Quadrilatero delle Carceri di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, una zona in costante emergenza. Striscia la Notizia ha già mostrato una volta, nell'ottobre 2014, l'invivibile situazione: molte famiglie vi abitavano, in ruderi dalle condizioni igieniche disastrose, ma a distanza di tre anni da quel servizio e di trentasette anni dal terremoto le cose sono peggiorate. A seguito dei crolli del 9 settembre è stata allestita una tendopoli che, se possibile, aggrava ancora di più la situazione di queste persone, rimaste addirittura senz'acqua. Interpellato da Luca Abete, l'assessore ai lavori pubblici Luca Ammendola ammette che il comune da solo non è in grado di far fronte all'emergenza e che si stanno aspettando le risposte dalle autorità preposte.