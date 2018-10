Torino,sconosciuta al fisco aveva beni per 250mila euro: sequestrati

Sconosciuta al fisco, senza lavoro e nullatenente, in realtà possedeva beni per 250mila euro. I carabinieri di Torini hanno sequestrato ville e macchine a una sinti torinese di 37 anni. In tutta la sua vita, la donna ha dichiarato al fisco solo 131 euro e non ha mai presentato una dichiarazione dei redditi. Una situazione di indigenza che si scontrava con l'elevato tenore di vita accertato durante le indagini.