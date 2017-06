Torino, neonato morto: per l'autopsia il decesso fu per la caduta sull'asfalto

"Le ferite riportate dal bambino sono compatibili con una caduta dall'alto". Lo afferma il procuratore di Ivrea Giuseppe Ferrando, in merito agli esiti dell'autopsia eseguita sul neonato morto martedì in ospedale a Torino dopo che la madre lo aveva abbandonato in strada a Settimo Torinese. I primi responsi confermerebbero, dunque, l'ipotesi investigativa secondo cui la donna, ora in carcere e sottoposta a nuovo interrogatorio, avrebbe lanciato dal balcone il bebè appena partorito. Il gip si è riservato la decisione sulla convalida dell'arresto.