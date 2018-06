Torino, Max Laudadio smaschera un venditore di auto "furbetto"

Dopo aver ricevuto delle segnalazioni in merito a un venditore di auto usate che avrebbe truffato alcuni clienti, l’inviato di "Striscia la Notizia" Max Laudadio si è recato a Pinerolo, in provincia di Torino. Per scoprire la verità, ha chiesto la collaborazione di un attore che si è finto interessato all’acquisto di due auto. Grazie al complice, Laudadio ha attestato che il venditore usa alterare il numero di chilometri delle vetture, spacciando per esempio un’auto da 190.931 km per una da 91mila km.



L'inviato, dunque, è andato a chiedere personalmente spiegazioni al venditore, che non ha saputo controbattere in modo soddisfacente all’evidenza. Non solo chilometri taroccati: le menzogne - come riferito in precedenza da coloro che si erano rivolti al tg satirico - riguardano anche i proprietari indicati e le informazioni sui motori delle auto.