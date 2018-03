Milano, il mercatino on the road di elettrodomestici rubati

L’inviato di Striscia la Notizia Max Laudadio torna a parlare di merce rubata e rivenduta a Milano. Dopo il servizio sulla compravendita di cellulari da parte di persone dell’est Europa, sotto la lente d’ingrandimento del tg satirico è finita via Carlo Troya. Davanti a un negozio di elettrodomestici, infatti, Laudadio ha scoperto un mercato illegale di televisori, ferri da stiro, computer, telefonini e quant’altro. Uno dei venditori abusivi ha raccontato all’inviato di Striscia che una persona impiegata all’interno del negozio di elettrodomestici, una volta alla settimana, ruba un televisore dal magazzino e lo regala in cambio di 10-15 euro e qualche sigaretta.



Ma c’è di più. La merce rubata, se rimane invenduta, viene portata al mercatino dell’usato e del baratto di Piazzale Cuoco. Un mercatino di cui Striscia la Notizia si è già occupata più volte e che - nonostante i diversi servizi di denuncia per la vendita di merce rubata - continua a lavorare tutte le domeniche mattina.