"Striscia la Notizia" e il party liceale a base di alcool e droga

Max Laudadio, inviato di Striscia la Notizia, ci mostra ancora una volta come le regole non vengano rispettate. Grazie all'aiuto di un complice situato all'esterno di una discoteca milanese, ci documenta la vendita di alcool e droga durante alcune feste organizzate dai licei milanesi. Tra droghe sintetiche, spinelli e risse ecco come si "divertono" questi ragazzini.