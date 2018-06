Torino, il commesso trasferito: "Discriminato perché volevo fare il Ramadan"

"Avevano già minacciato di trasferirmi lontano quando ho chiesto un innalzamento di livello visto che il ruolo di supervisore che mi hanno assegnato non mi compete - ha detto il 30enne a Repubblica - Mi avevano riso in faccia. Allora ho chiesto almeno di non farmi fare la notte durante il Ramadan, loro sanno che sono musulmano. Come risposta mi è arrivata una lettera con la nuova destinazione: adesso dovrò fare 80 chilometri per andare al lavoro".



Per Aimen Makhlouf il problema del Ramadan si è posto quando l'azienda gli ha chiesto di fare i turni di notte. "Finché lavoravo solo di giorno, il problema era limitato: è ovvio che ero più stanco perché non mangiavo né bevevo per tutta la giornata e per questo chiedevo turni più leggeri, che compensavo in altri periodi con carichi di lavoro maggiori. L'anno scorso la questione non si è posta perché sono riuscito a prendere le ferie in quel periodo". E ammette amareggiato: "Mi aspettavo un riconoscimento per il mio lavoro, invece sono stato punito e discriminato: non penso che riuscirò io a cambiare le cose in un’azienda così grande. Mi batterò per evitare il trasferimento, ma per fortuna ho un contratto a tempo indeterminato e continuerò ad andare a lavorare. Ma sono solidale con i precari, che devono dire sempre di sì perché altrimenti rischiano il posto".



Il suo caso è seguito dalla Fisascat-Cisl che ha interessato anche la consigliera alle Pari opportunità per affrontare la questione.