Torino, si rifiuta di lavorare a San Silvestro: trasferita a 100 km

Si rifiuta di lavorare la domenica di San Silvestro e viene trasferita per una settimana a cento chilometri di distanza. E' successo a un'addetta del reparto ortofrutta del supermercato della catena Eurospin a Susa, nel Torinese. La donna, che gode di un vecchio contratto in cui il lavoro festivo è volontario, si è rivolta al sindacato per denunciare l'accaduto.