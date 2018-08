Utilizzava i permessi retribuiti previsti dalla 104 - legge che permette di assentarsi dal lavoro per accudire i congiunti malati e con gravi forme di disabilità - per girare l’Europa. Ai suoi capi aveva detto che quei giorni di permesso gli servivano per assistere i genitori molto malati. Peccato che poi postasse su Facebook le foto che lo ritraevano nei vari luoghi di vacanza proprio nei giorni in cui sarebbe invece dovuto essere a casa con padre e madre bisognosi della sua assistenza. Già oggetto di un’indagine della Guardia di Finanza, per lui - un dipendente della Usl 1 Umbria in servizio a Todi - ora è scattato il licenziamento senza preavviso. Una sanzione applicata al termine del procedimento disciplinare avviato dalla stessa azienda sanitaria.