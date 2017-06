Terremoto, ok del Parlamento Ue per ricostruire con il 95% di fondi europei

Sarà possibile utilizzare fondi europei al 95% per le opere di ricostruzione successive ai disastri naturali, dai terremoti alle alluvioni. C'è infatti il via libera della plenaria del Parlamento europeo all'accordo con gli Stati membri. Una decisione determinante per gli interventi nelle aree del Centro Italia colpite più volte dalle scosse sismiche. La modifica al regolamento ha avuto 625 sì, 5 no e 28 astensioni.