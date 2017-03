"Sono finalmente arrivato in Svizzera e ci sono arrivato, purtroppo, con le mie forze e non con l'aiuto del mio Stato". E' il messaggio che Dj Fabo, giunto nel Paese elvetico per il suicidio assistito, lancia in un video su Twitter. "Volevo ringraziare una persona che ha potuto sollevarmi da questo inferno di dolore, di dolore, di dolore. Questa persona si chiama Marco Cappato e lo ringrazierò fino alla morte. Grazie Marco. Grazie mille", aggiunge.