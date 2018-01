Striscia la notizia, Ribera: sessanta famiglie da sei anni senza casa perché a rischio crollo

Nel corso della puntata di "Striscia la notizia" in onda venerdì 26 gennaio, Stefania Petyx e il bassotto si sono recati a Ribera, in provincia di Agrigento, per ascoltare l'appello di sessanta famiglie rimaste senza casa da ben sei anni. Come spiega l'inviata della trasmissione di Canale 5, negli anni Settanta l'Istituto Autonomo per le case popolari di Agrigento aveva costruito dieci palazzine, che a distanza di 40 anni si sono rivelate a rischio crollo in quanto costruite con cemento depotenziato.



Dallo sgombero e dalla sistemazione in alloggi temporanei sono passati sei anni e a pagare il disagio di questa situazione, oltre agli sfollati, è il comune di Ribera, chiamato a sborsare quasi un milione di euro. Nel frattempo le case vuote sono state occupate abusivamente dagli immigrati e la burocrazia sta ulteriormente rallentando i lavori che permetterebbero la ricostruzione delle abitazioni.