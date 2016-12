Terremoto, sms solidali superano i 9,6 milioni di euro

Oltre 9,6 milioni di euro. E' la somma raggiunta via sms a sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto grazie al numero solidale 45500, attivo dalle 15 del 24 agosto. Più precisamente gli italiani hanno donato finora 9.633.284 euro, come riferisce il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. I fondi raccolti saranno trasferiti dagli operatori telefonici, senza alcun ricarico, allo stesso Dipartimento che provvederà a destinarle alle regioni interessate dall'emergenza.

"Quando si chiuderà la campagna di raccolta fondi attraverso il numero solidale 45500 - rendono noto dalla Protezione Civile - si procederà all’istituzione di un Comitato dei Garanti, composto da persone di riconosciuta e indiscussa moralità e indipendenza, nominati con un decreto del Capo Dipartimento d'intesa con i Presidente delle Regioni coinvolte, con il compito di valutare le proposte delle Regioni per l’utilizzo dei fondi e di garantire la trasparenza nella gestione delle risorse stesse autorizzando il trasferimento delle risorse alle Regioni sulla base della realizzazione dei progetti. Dopo l’approvazione dei progetti da parte del Comitato dei Garanti, trasferirà alle Regioni ".



Le somme raccolte dagli operatori telefonici (quelle donate attraverso la telefonia fissa saranno versate solo una volta che la relativa bolletta sarà saldata, mentre quelle relative a scheda prepagata possono essere di importo inferiore a 2 euro nel caso di credito insufficiente) saranno versate, senza alcun ricarico, su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri.



L’attivazione del 45500 è stata possibile in base a quanto stabilito nel protocollo d’intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile e gli operatori della telefonia e della comunicazione, che vi hanno aderito senza fini di lucro. In particolare, gli operatori aderenti all’iniziativa sono Tim, Vodafone, Wind, 3, Postemobile, Coopvoce, Infostrada, Fastweb, Tiscali, Twt, Cloud Italia e Uno Communication.