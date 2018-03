Cinquanta volte Sessantotto, mezzo secolo di contestazioni studentesche e lotte armate IPA 1 di 91 IPA 2 di 91 IPA 3 di 91 IPA 4 di 91 IPA 5 di 91 IPA 6 di 91 IPA 7 di 91 IPA 8 di 91 IPA 9 di 91 IPA 10 di 91 IPA 11 di 91 IPA 12 di 91 IPA 13 di 91 IPA 14 di 91 IPA 15 di 91 IPA 16 di 91 IPA 17 di 91 IPA 18 di 91 IPA 19 di 91 IPA 20 di 91 IPA 21 di 91 IPA 22 di 91 IPA 23 di 91 IPA 24 di 91 IPA 25 di 91 IPA 26 di 91 IPA 27 di 91 IPA 28 di 91 IPA 29 di 91 IPA 30 di 91 IPA 31 di 91 IPA 32 di 91 IPA 33 di 91 IPA 34 di 91 IPA 35 di 91 IPA 36 di 91 IPA 37 di 91 IPA 38 di 91 IPA 39 di 91 IPA 40 di 91 IPA 41 di 91 IPA 42 di 91 IPA 43 di 91 IPA 44 di 91 IPA 45 di 91 IPA 46 di 91 IPA 47 di 91 IPA 48 di 91 IPA 49 di 91 IPA 50 di 91 IPA 51 di 91 IPA 52 di 91 IPA 53 di 91 IPA 54 di 91 IPA 55 di 91 IPA 56 di 91 IPA 57 di 91 IPA 58 di 91 IPA 59 di 91 IPA 60 di 91 IPA 61 di 91 IPA 62 di 91 IPA 63 di 91 IPA 64 di 91 IPA 65 di 91 IPA 66 di 91 IPA 67 di 91 IPA 68 di 91 IPA 69 di 91 IPA 70 di 91 IPA 71 di 91 IPA 72 di 91 IPA 73 di 91 IPA 74 di 91 IPA 75 di 91 IPA 76 di 91 IPA 77 di 91 IPA 78 di 91 IPA 79 di 91 IPA 80 di 91 IPA 81 di 91 IPA 82 di 91 IPA 83 di 91 IPA 84 di 91 IPA 85 di 91 IPA 86 di 91 IPA 87 di 91 IPA 88 di 91 IPA 89 di 91 IPA 90 di 91 IPA 91 di 91 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Il movimento sociale più celebre del Novecento era nato con l'intento di protestare per il pieno riconoscimenti dei diritti civili, rivelando le contraddizioni delle società capitaliste avanzate. Ad accendere la miccia furono gli studenti universitari alla metà degli anni Sessanta, negli Stati Uniti. Dalle proteste contro la guerra in Vietnam si è poi passati alla nascita del movimento hippie, fino al Sessantotto. Un vento contagioso, una tempesta che ha investito rapidamente l'Europa occidentale e ha avuto il suo apice nel Maggio francese.



In Italia il movimento di protesta era invece partito con due anni d'anticipo ed è durato più a lungo di quello francese. Nel 1966 il giornale studentesco del liceo Parini di Milano, "La Zanzara", pubblicò un'inchiesta sulla libertà sessuale e i redattori Marco De Poli, Claudia Beltramo Ceppi e Marco Sassano e il preside dell'Istituto vennero processati.



La prima università italiana a venir occupata fu quella di Trento e poi nel 1967, l'anno in cui morì Che Guevara, la Cattolica di Milano, la Facoltà di Lettere di Torino, fino al 1° febbraio 1968 quando venne occupata la Facoltà di Lettere a Roma. La contestazione è uscita poi nelle strade, entrando nelle fabbriche. L'onda lunga che ha visto sollevarsi tutte le università italiane si è scagliata contro le istituzioni attraverso un corteo di protesta, il 1° marzo a Valle Giulia, sede della Facoltà di Architettura, vicino a Villa Borghese.



Gli scontri con la polizia durarono ore e l'eco mediatico fu immenso. Quel giorno un centinaio di artisti, fra cui Giò Pomodoro, Arnaldo Pomodoro, Ernesto Treccani e Gianni Dova, occuparono il Palazzo della Triennale. Nell'Italia del "miracolo economico", dell'individualismo e della corsa ai consumi, i giovani si sollevarono spontaneamente tutti insieme reclamando "un mondo più giusto".



Leader del movimento studentesco milanese era Mario Capanna, insieme a Salvatore Toscano e Luca Cafiero. A Torino c'erano Luigi Bobbio e Guido Viale, a Padova Massimo Cacciari, Toni Negri ed Emilio Vesce e a Roma Franco Piperno e Oreste Scalzone mentre a Pisa Gian Mario Cazzaniga e Adriano Sofri. In questo contesto fece scalpore la posizione di Pier Paolo Pasolini, che in una famosa poesia si schierò dalla parte dei poliziotti, considerati dallo scrittore i veri proletari mentre gli studenti erano per la maggior parte "figli di papà".



La contestazione si spostò dalle università alle fabbriche, con la richiesta della riduzione dell'orario di lavoro e di un salario uguale per tutti. Da qui le rivolte degli operai nel '69, l'autunno sindacale, la nascita di gruppi rivoluzionari antagonisti al Partito comunista, da Potere Operaio a Lotta Continua ad Avanguardia Operaia a Il Manifesto. Un periodo che rivive attraverso gli slogan e motti divenuti culto: da "Fate l'amore, non fate la guerra" a "Pagherete caro, pagherete tutto", da "L'immaginazione al potere" a "Lavorare meno, lavorare tutti".