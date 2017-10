Che Guevara, 50 anni fa moriva il simbolo della rivoluzione cubana

Cinquanta anni fa la morte di Ernesto Che Guevara Afp 1 di 71 Afp 2 di 71 Afp 3 di 71 Afp 4 di 71 Afp 5 di 71 Afp 6 di 71 Afp 7 di 71 Afp 8 di 71 Afp 9 di 71 Afp 10 di 71 Afp 11 di 71 Afp 12 di 71 Afp 13 di 71 Afp 14 di 71 Afp 15 di 71 Afp 16 di 71 Afp 17 di 71 Afp 18 di 71 Afp 19 di 71 Afp 20 di 71 Afp 21 di 71 Afp 22 di 71 Afp 23 di 71 Afp 24 di 71 Afp 25 di 71 Afp 26 di 71 Afp 27 di 71 Afp 28 di 71 Afp 29 di 71 Afp 30 di 71 Afp 31 di 71 Afp 32 di 71 Afp 33 di 71 Afp 34 di 71 Afp 35 di 71 Afp 36 di 71 Afp 37 di 71 Afp 38 di 71 Afp 39 di 71 Afp 40 di 71 Afp 41 di 71 Afp 42 di 71 Afp 43 di 71 Afp 44 di 71 Afp 45 di 71 Afp 46 di 71 Afp 47 di 71 Afp 48 di 71 Afp 49 di 71 Afp 50 di 71 Afp 51 di 71 Afp 52 di 71 Afp 53 di 71 Afp 54 di 71 Afp 55 di 71 Afp 56 di 71 Afp 57 di 71 Afp 58 di 71 Afp 59 di 71 Afp 60 di 71 Afp 61 di 71 Afp 62 di 71 Afp 63 di 71 Afp 64 di 71 Afp 65 di 71 Afp 66 di 71 Afp 67 di 71 Afp 68 di 71 Afp 69 di 71 Afp 70 di 71 Afp 71 di 71 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Quella morte sanguinaria e annunciata proiettava il Che direttamente nel Pantheon dei grandi protagonisti della storia, fissando la sua immagine in un'istantanea "eternamente giovane".



La nascita a Rosario (in Argentina), la diagnosi di asma, la passione per gli scacchi, il Movimento del 26 luglio, i "diari della motocicletta", la laurea in medicina, i matrimoni con Hilda Gadea e Aleida March Torres, la rivoluzione con Fidel Castro, la guerriglia in Congo e in Bolivia. E la morte, certo. Tutto è entrato a far parte del mito di un "santo laico", divenuto un'icona dei movimenti rivoluzionari di sinistra.



La laurea e l'esperienza in Guatemala - Durante gli studi, culminati nella laurea del 12 luglio 1953 presso l'Università di Buenos Aires, Guevara fu testimone coi suoi occhi delle ingiustizie della povertà di massa. Influenzato dalla lettura di Marx, concluse che solo la rivoluzione avrebbe potuto risolvere le disuguaglianze sociali ed economiche dell'America Latina. Giunto in Costa Rica, dove conobbe Fidel Castro, partì poi per il Guatemala, dove invece incontrò Hilda Gadea. Il colpo di Stato contro il presidente Jacobo Arbenz Guzmán, a capo di un governo populista affamato di riforme e ammirato dal Che, consolidò l'opinione di Guevara che gli Stati Uniti fossero una potenza imperialista, nemica dei governi intenzionati a ridurre le disparità economiche nei Paesi in via di sviluppo.



La rivoluzione cubana - I tempi per mettere in atto la rivoluzione erano maturi. In Messico, nel 1954, il Che strinse un sodalizio con vari esiliati politici cubani e aderì al movimento rivoluzionario che voleva destituire il dittatore cubano Fulgencio Batista. Inizialmente doveva soltanto prestare servizio in qualità di medico, ma dopo l'addestramento militare si distinse per bravura e capacità. Nel luglio 1957 Fidel lo nominò comandante della seconda colonna dell'esercito guerrigliero. Le sue truppe accolsero un gran numero di rivoluzionari, infuocate dalle parole e dal carisma del trentenne medico argentino.



Il 2 gennaio 1959 la colonna del Che entrò nella capitale di Cuba, L'Avana, e occupò la fortezza militare "La Cabaña", eretta al tempo della colonizzazione spagnola. La maggior parte dei "suoi" uomini era analfabeta, e così Guevara fondò una scuola per tutti gli ex combattenti. In questo periodo incontrò anche il futuro presidente del Cile Salvador Allende, al quale dedicò il suo libro La guerra di guerriglia: "A Salvador Allende che con altri mezzi cerca di ottenere la stessa cosa. Con affetto, Che".