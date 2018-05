Sparatoria di Macerata, ragazza ferita chiederà 750mila euro di risarcimento

La sua "vendetta"Il 28enne Traini, che al momento è detenuto nel carcere di Ancona, voleva "vendicarsi" per la morte di Pamela Mastropietro, la ragazza fatta a pezzi e ritrovata in due trolley, lungo una strada in provincia di Macerata. Per il massacro sono accusati quattro nigeriani e tre di loro si trovano agli arresti. Traini non conosceva la ragazza uccisa, ma aveva deciso di voler attuare la propria rappresaglia dopo aver sentito la notizia alla radio. Il suo legale, l'avvocato Giancarlo Giulianelli, giocherà la carta della seminfermità: il suo assistito sarebbe affetto da un disturbo bipolare che ne avrebbe compromesso la capacità di intendere e di volere. Dal canto suo, Traini, che in più occasioni ha manifestato simpatie fasciste e leghiste, non si era pentito. Si era solo detto dispiaciuto per aver colpito una donna.