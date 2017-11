Voleva far prostituire la madre per giocare alle slot: 15enne fermato

Voleva far prostituire la madre per avere i soldi da giocare nelle slot machine. Per questo motivo un 15enne di Siracusa, accusato di maltrattamenti in famiglia e tentativo di estorsione, è stato fermato dai carabinieri che hanno eseguito nei suoi confronti un provvedimento di collocamento in comunità, emesso dalla Procura dei minori. La vittima è stata più volte picchiata e malmenata fin quando non ha deciso di sporgere denuncia.