Tenta di aprire portellone dell'aereo su volo per Parigi: panico a bordo

Una donna francese di 35 anni ha tentato di aprire il portellone dell'aereo durante un volo partito da Palermo per Parigi. E' successo il 15 giugno su un aereo della Easyjet, ma la notizia è stata diffusa solo nelle ultime ore. La donna è stata bloccata da uno steward e da un agente che era tra i passeggeri. Il volo è stato dirottato a Lione, dove la 35enne è stata presa in carico dai sanitari che l'hanno trasportata in ospedale per un Tso.

La passeggera ha iniziato ad agitarsi poco dopo il decollo, ma la situazione è degenerata quando, improvvisamente, si è scagliata contro il personale di bordo, urlando e creando il panico tra i passeggeri. Tra loro anche alcuni bambini che, spaventati, hanno iniziato a piangere. Per bloccarla sono intervenuti uno steward e un agente di polizia, Piero Pace, che si trovava a bordo del volo.



Dopo alcuni istanti, però, quando tutto sembrava essere tornato alla normalità, la donna si è divincolata e si è diretta verso il portellone, tentando di aprirlo. A questo punto l'equipaggio ha deciso di atterrare a Lione per consentire ai sanitari di prendere in carico la passeggera trasportandola in ospedale per un trattamento sanitario obbligatorio.