Striscia la Notizia: a Palermo case confiscate alla mafia occupate abusivamente

Sembra non avere fine il caso delle numerose abitazioni di Palermo confiscate alla mafia, destinate inizialmente alle famiglie dei poliziotti come alloggi di servizio e finite invece per essere occupate abusivamente. Dopo le denunce di Striscia la Notizia datate 2011 e 2015 Stefania Petyx e il bassotto sono tornati nel capoluogo siciliano sperando di trovare una situazione migliore rispetto all'ultima volta, quando tra gli abusivi era stato scoperto anche un noto cantante neomelodico. Per far fronte al problema, la Questura ha deciso di tagliare l'acqua agli abitanti non in regola, creando però un debito di migliaia di euro con la società erogatrice del servizio e provocando disagi anche alle novanta famiglie regolari del residence in questione.