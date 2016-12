Sicilia, spese pazze in Regione: in sette citati a giudizio da Corte Conti

13:33 - La Corte dei Conti ha citato in giudizio sette capigruppo dell'Assemblea regionale siciliana per le spese pazze legate alla passata legislatura. Secondo la Guardia di finanza, tra il 2008 e il 2012 sarebbero state rendicontate uscite per iniziative politiche o esigenze personale che non si possono ricondurre a "fini istituzionali". I sette sono chiamati a rispondere per un danno all'erario di due milioni.

Il danno maggiore, per circa 700mila euro, viene contestato a Francesco Musotto, ex capogruppo del Movimento per le autonomie (Mpa). Tra le spese "non giustificate" anche 45mila euro che Musotto sostiene di avere consegnato in una busta all'ex presidente della Regione, Raffaele Lombardo, il quale però ha negato di avere ricevuto denaro dal gruppo parlamentare del Movimento.



All'ex capogruppo del Pd, Antonello Cracolici, sono contestate spese per 500mila euro che comprendono i pranzi dei deputati alla bouvette e le anticipazioni per bollette varie. A 407mila euro ammonta la spesa contesta a Rudy Maira (Udc, poi Pid): la Procura generale della Corte dei conti gli contesta, tra l'altro, l'erogazione di un'offerta per cinque messe di suffragio in memoria del padre dell'ex presidente dell'Ars, Francesco Cascio.



Sono stati citati anche Innocenzo Leontini (Pdl, 110mila euro), Giambattista Bufardeci (Grande Sud, 62mila euro), Cataldo Fiorenza (Mpa, 31mila euro) e Cateno De Luca (Gruppo misto, 4mila euro). Sulle "spese pazze" dei gruppi regionali indaga anche la Procura della Repubblica.