Palermo, picchiava violentemente le due figlie: arrestata la madre

Una donna è stata arrestata a Partinico , in provincia di Palermo , con l'accusa di aver picchiato violentemente le figlie di un anno e mezzo e quasi 3 anni, causando gravi lesioni cerebrali ed ematomi su tutto il corpo. A giugno la più grande delle due bambine era andata anche al pronto soccorso, perché ferita, accompagnata dalla nonna e non dalla madre perché quest'ultima aveva paura di essere scoperta.

Un altro episodio di violenza è avvenuto sempre a giugno quando la sorellina della bimba di 2 anni e mezzo era stata ricoverata d'urgenza presso il pronto soccorso dell'ospedale di Partinico per diverse lesioni al capo, tra le quali fratture all'arcata dentale, tumefazioni, escoriazioni multiple, e morsi in svariate parti del corpo. La bambina era stata trasferita d'urgenza all'ospedale Di Cristina di Palermo, dove era stata sottoposta ad esami specialistici, nonché ad accertamenti medico legali che ne hanno evidenziato anche condizioni igienico-sanitarie scadenti. Anche in quella occasione, a richiedere il soccorso dei sanitari non era stata la madre della bambina, ma un altro componente della famiglia.



Secondo le accuse, la madre aveva picchiato la figlia schiacciando il visto sul pavimento e contro alcuni infissi.