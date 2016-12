Palermo, incendio in una palazzina: 2 morti, salvo un bimbo di 4 anni

Rogo fatale ad Alimena , nel Palermitano, dove Francesco Paolo Oddo , 70 anni, e la moglie Maria Domenica Placentino , 67 anni, sono morti nell'incendio divampato in una palazzina di due piani. Il figlio, Fabio Rosario Oddo , 38 anni, si è invece salvato lanciandosi da una finestra con in braccio il suo bambino di 4 anni. Probabilmente le fiamme sono divampate a causa di un corto circuito.

Adesso il piccolo si trova ricoverato al pronto soccorso di Caltanissetta con diversi traumi. Anche la mamma del bimbo, Daniela Oddo, 33 anni, è stata portata al pronto soccorso di Petralia Sottana insieme al figlioletto per intossicazione da fumo.



Nella palazzina, in cui vivevano le due vittime insieme al figlio e alla famiglia di quest'ultimo, c'erano due auto e del legname. Il fuoco sarebbe divampato intorno alle 5 del mattino a causa di un corto circuito.



Il 70enne è stato trovato morto sul pianerottolo del primo piano della palazzina. Stava cercando di scendere in garage, da dove è partito l'incendio. L'altra vittima è stata trovata al secondo piano, uccisa dal fumo che ha invaso la casa.