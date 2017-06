Palermo,bimba ricoverata con lesioni cerebrali: interrogati genitori

Una neonata di pochi mesi è stata trasportata all'ospedale dei Bambini di Palermo in gravissime condizioni. I medici da una Tac hanno accertato che la piccola ha lesioni cerebrali molto serie. La polizia sta indagando per accertare l'origine delle ferite e stabilire come la bimba si sia ridotta in quelle condizioni. Gli agenti della Mobile stanno ascoltando i genitori e i parenti.