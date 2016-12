Migranti, lunedì attese nei porti della Sicilia oltre 2.300 persone

Lunedì in Sicilia è atteso l'arrivo di 2.319 migranti. Ad Augusta sbarcheranno 401 persone trasportate dalla nave Phoenix. A Pozzallo attraccherà la Topaz Responder con 286 profughi, recuperati da tre barconi. A Messina è attesa Dignity One con 335 persone, a Trapani Os Hetzia ne farà sbarcare altre 434, Siem Pilot raggiungerà Palermo con 842 migranti. E atri 1.100 sono stati salvati in 10 operazioni di soccorso nella giornata di domenica.