Mafia, ecco il "nuovo" volto di Totò Riina

Totò Riina com'era e com'è. Il "nuovo" volto del “capo dei capi” appare in una foto trasmessa da "Quarto Grado" a pochi giorni dalle polemiche sulla processione di San Giovanni Evangelista, a Corleone, che si sarebbe fermata davanti all'abitazione di Ninetta Bagarella, moglie del boss mafioso, e alla vigilia della data fissata per la presentazione del libro del figlio Salvatore jr a Palermo, prevista per il 18 giugno.