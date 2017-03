Lampedusa, preso trafficante di uomini: torturava in Libia i migranti

Dal racconto dei migranti è emerso che venivano sottoposti a sevizie, anche in diretta telefonica con i propri parenti, ai quali veniva richiesto il pagamento di un riscatto per porre fine alle sofferenze dei loro cari.



Il Gip ha disposto la custodia cautelare in carcere per le ipotesi di reato di associazione per delinquere finalizzata alla tratta, al sequestro di persona, alla violenza sessuale, all'omicidio aggravato ed al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Dda e Mobile, per alcuni reati consumatisi interamente all'estero, hanno potuto procedere sulla base di una richiesta del ministro della Giustizia.