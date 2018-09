L'attività di perlustrazione e di ricerca è concentrata nella zona periferica del paese ed è stata estesa fino al confine con Militello Val di Catania. In azione ci sono due gruppi di carabinieri dei 'Cacciatori Sicilia', cani molecolari e militari dell'Arma che presidiano i punti di accesso del centro cittadino.



In contrada Tre Fontane, Fagone ha abbandonato la Fiat Punto grigia utilizzata per travolgere volontariamente più volte i vicini di casa con cui aveva antichi rancori, e ha proseguito a piedi tra la vegetazione. Ai militari non è arrivata alcuna segnalazione sull'uomo e finora le ricerche hanno avuto esito negativo.