Catania, doppio "inchino" davanti alla casa di un boss durante la festa patronale

Ancora un "inchino" in onore di mafiosi durante una festa patronale. Questa volta "l'omaggio" è arrivato nel corso della processione a Paternò, comune della provincia di Catania. In centinaia per le strade stavano festeggiando la patrona, Santa Barbara, quando davanti alla casa di un noto esponente del clan Santapaola, attualmente detenuto, si è consumato il doppio "inchino".