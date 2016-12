Caltanissetta, universitaria violentata: cinque nigeriani in manette

Nessuno dei presenti alla festa si era accorto che la ragazza si era sentita male ed era rimasta priva di sensi e della situazione hanno approfittato i rapitori, ora assicurati alla giustizia. Per tenerla buona, i cinque nigeriani l'avrebbero anche drogata: gli esami alla ventenne hanno confermato la presenza di tossine da stupefacenti nel sangue.



Dopo giorni di sevizie, approfittando della distrazione dei suoi carcerieri, la giovane è riuscita a scappare e a mettersi in contatto con i genitori che inizialmente non si erano allarmati, visto che non era insolito che la ragazza rimanesse a dormire in casa di amici. La studentessa ha quindi deciso di denunciare le violenze ai militari di San Cataldo e ha indicato loro l'abitazione in cui era stata segregata.



I militari indagano per scoprire altri complici: nel mirino ci sono altri due stranieri. I cinque arrestati sono stati interrogati dal gip e hanno respinto le accuse, ma è stata disposta la detenzione in carcere.