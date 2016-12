22:02 - Marcello Dell'Utri resta in stato di arresto in ospedale a Beirut. Lo annuncia il suo avvocato. L'ex senatore, condannato in via definitiva a sette anni per concorso esterno in associazione mafiosa, ha sostenuto questa mattina un interrogatorio di un'ora e mezza presso la procura di Beirut, chiamata dal ministero della Giustizia libanese a valutare la richiesta di estradizione avanzata dall'Italia.

Dell'Utri era arrivato a Palazzo di Giustizia dall'ospedale dove è detenuto ed è poi stato portato via in manette su un'autoambulanza. E' così ritornato all'ospedale di Al Hayat.