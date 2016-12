Marcello Dell'Utri piantonato in ospedale, le immagini mostrate in tv

21:38 - Le immagini di Marcello Dell'Utri in ospedale a Beirut in stato di fermo sono andate in onda su Sky tg 24. L'ex senatore, condannato con sentenza definitiva a 7 anni per concorso in associazione mafiosa, viene piantonato da due militari armati di fucile e uno con pistola. Dell'Utri, fermato ad aprile a Beirut su mandato di cattura internazionale, è in detenzione ospedaliera per motivi di salute. Sky ha trasmesso le immagini "rubate" oscurando il volto.