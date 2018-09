Scopre ex moglie col prete, scoppia la rissa. La donna: "Lui uno stalker violento"

Quando la notizia era uscita, a metà luglio, sembrava la solita storia divertente da raccontare in spiaggia: a Cremona un uomo aveva scoperto l’ex moglie appartata in macchina con un prete e tra i due era scattata una violenta rissa. Ora però la donna contesa dai due uomini ha raccontato la sua versione alle telecamere di Pomeriggio Cinque e ne esce fuori una storia a tinte molto più drammatiche: “Eravamo separati già da molto tempo, il matrimonio era finito da anni, ma lui continuava a impormi la sua presenza, anche al lavoro, nonostante lo supplicassi di andar via” rivela la donna, 40enne e madre di due figli. Che spiega come il rapporto col parroco, un suo coetaneo di origine africana, sia nato in modo “normale”, con lo scambio delle “paure e angosce che avevo in quel momento”. E’ stato proprio in uno dei pedinamenti dell’ex che i due amanti sono stati sorpresi, in un centro commerciale alla periferia di Cremona. La reazione dell’ex marito è stata “una furia scatenata”, ma il prete non è stato da meno, e ha colpito con un pugno l’avversario. La lite è stata sedata dai Carabinieri e il prete è stato allontanato dalla diocesi, dopo la denuncia da parte dell’ex marito per percosse.