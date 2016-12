Scontro treni, Papa Francesco: "Partecipo al dolore delle famiglie"

Papa Francesco ha espresso la "sua sentita partecipazione al dolore di tante famiglie", coinvolte nell'incidente ferroviario in Puglia. E' quanto afferma un telegramma inviato a nome del Santo Padre dal cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, al vescovo di Bari, monsignor Francesco Cacucci. Papa Francesco ha assicurato "fervide preghiere di suffragio per quanti sono tragicamente morti" invocando una "pronta guarigione" per i feriti.