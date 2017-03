Mercoledì, in occasione della festa della donna, disagi possibili in vari settori, trasporto pubblico, scuola e sanità, per lo sciopero di 24 ore di tutte le lavoratrici . L'agitazione, ribattezzata "Lotto marzo" , è stata proclamata dai sindacati Usi, Slai Cobas, Cobas, Confederazione dei Comitati di Base, Usb, Sial Cobas, Usi-Ait, Usb, Sgb, Flc e Cgil. L'obiettivo della protesta è ribadire il rifiuto della violenza di genere in tutte le sue forme.

Lo sciopero, che riguarda sia pubblico sia privato, è stato promosso in tutto il mondo dal "Movimento internazionale delle donne" e in Italia da "Non una di meno".



Treni - Ritardi e disagi possibili per il trasporto ferroviario.Trenitalia comunica che problemi e cancellazioni a partire dalla mezzanotte di martedì 7 marzo fino alle 21 dell'8 marzo potrebbero verificarsi su tutte le linee, ad eccezione delle Frecce. Ritardi possibili anche sulle tratte coperte da Trenord, assicurato il transito di dei convogli con partenza dopo le 6 del mattino e arrivo entro le 9 e quelli con partenza dopo le 18. Lo sciopero riguarderà anche Italo.



Bus e metro - Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale il servizio di metropolitana e bus a Milano e Roma potrebbe subire ritardi e cancellazioni. Secondo Atm, a Milano sono previsti ritardi e cancellazioni dalle 8.45 alle 15.00 e dalle 18.00 al termine del servizio. A Roma lo sciopero riguarderà bus, tram, metropolitane gestite da Atac, le ferrovie Roma-Civitacastellana-Viterbo e Roma-Lido e le linee periferiche gestite dalla società Roma Tpl. Sono comunque previste delle fasce di garanzia fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20.



Aerei - Lo sciopero generale dell'8 marzo coinvolge anche i trasporti aerei. Garantite le fasce orarie dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21.



Scuola e ospedali - Disagi si potranno registrare nei settori scuola, università, enti pubblici di ricerca e alta formazione artistica e musicale (stop per i lavoratori che aderiscono a Flc-Cgil). Si fermano per i dipendenti delle aziende pubbliche e private del servizio sanitario nazionale aderenti a Cub-Sanità.