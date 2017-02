Scandalo in canonica: "Don Andrea prendeva spesso la Jaguar"

"Don Andrea passava spesso da casa di suo zio, lasciava la sua macchina e prendeva la Jaguar. Era sempre in compagnia di donne diverse, ma non le ho mai viste in faccia" Parla così ai microfoni di Pomeriggio Cinque una vicina dello zio di Andrea Contin, prete padovano accusato di favoreggiamento della prostituzione e violenza privata. "I genitori dicevano che aveva soltanto una passione per le auto grandi, ma ovviamente sospettavano qualcosa".