Sassari, 13enne scappa nel primo giorno di scuola per evitare bulli

E' scappato di casa per non tornare nella scuola dove l'anno scorso avrebbe subito violenze da parte di alcuni compagni. Protagonista della vicenda è un 13enne di La Maddalena, in provincia di Sassari. Lunedì il ragazzo è scappato di casa e ha fatto perdere le sue tracce per alcune ore. Angosciato all'idea di tornare a scuola, ha cercato di sparire nel nulla. I genitori, che non l'hanno trovato nel suo letto, hanno subito allertato le forze dell'ordine.