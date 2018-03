Rovigo, tradito con il sacerdote confessore: “Ho visto mia moglie a letto con lui”

Matteo Viviani de Le Iene racconta la storia di quest’uomo che ha scoperto la moglie a letto con il sacerdote del suo paese. “È stato scioccante - racconta questo marito, tradito doppiamente dal confessore e dalla compagna - ho sentito dei gemiti provenienti dalla mia taverna e poi, quando sono andato a controllare, ho visto dal buco della serratura mia moglie in compagnia del prete”. Una situazione che ha sconvolto la vita di questa famiglia di Rovigo e ha portato alla separazione della coppia. Il marito ha poi aggiunto: “La chiesa per me era tutto. Prima veniva la fede e poi tutto il resto. Quando sono andato a parlare con il vescovo mi ha spiegato che il prete non era nuovo a questi episodi. La cosa che però non accetto è che lui continui a celebrare i sacramenti”.



Infatti il sacerdote non è stato sospeso dall’Arcidiocesi, bensì è stato semplicemente spinto a un ritiro spirituale e intanto continua a celebrare messa. “È una questione di scelte”, dice il marito. Così Le Iene, dopo aver ascoltato anche le parole del sacerdite (“Non riesco a darmi pace ma lei non la sento più”), hanno contattato un ex prete per capire cosa spinge un uomo di Dio a rompere il celibato: “Io prima ero convintissimo di fare il prete - dice Fiorenzo, ora padre di famiglia - poi ho incontrato lei e ho deciso di sospendere la mia attività di sacerdote. Non tutti però sono in grado di farlo”.