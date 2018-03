Don Michele Barone, parla la 13enne "liberata dal demonio": "Sto più male di prima"

Le Iene tornano a parlare di don Michele Barone, il sacerdote della diocesi di Aversa arrestato nei giorni scorsi con l'accusa di abusi sessuali e maltrattamenti, proprio in seguito ad un servizio della trasmissione di Italia Uno. A lanciare l’appello è stata Arianna, dalla cui denuncia è partita l’inchiesta sulla setta del sacerdote. La ragazza, preoccupata per i trattamenti ricevuti dalla sorellina 13enne Giada, ha contattato l’inviato Gaetano Pecoraro chiedendogli di approfondire i metodi di Don Barone e i suoi presunti legami con la camorra.



Nell’ultimo servizio, dopo il ritorno a casa della piccola Giada, c’è l’incontro con la sorella e ciò che colpisce è come la bambina si mostri totalmente soggiogata dal sacerdote. "Tutte le cose che hanno detto su don Michele, sai come mi ero affezionata a lui, ora sto più male di prima" dice la bambina, che difende il prete ma ha appena iniziato un percorso di riabilitazione al fianco di uno psicologo e lontana da chi le ha fatto del male.