Un’ordinanza del 23 giugno 2017 emanata dal sindaco di Roma Virginia Raggi sancisce l’utilizzo limitato delle slot machine negli esercizi commerciali: dalla 9 alle 12 e dalle 18 alle 22. Per un massimo di otto ore giornaliere. A più di un anno da quell’ordinanza, Jimmy Ghione di Striscia la Notizia ha fatto qualche sopralluogo nei bar e nei centri scommesse per verificare se l’ordinanza viene rispettata dagli esercenti. Come previsto, le slot sono in funzione per tutta la durata dell’orario d’apertura del locale. Ignorando le regole imposte per prevenire e limitare la ludopatia. “Preferisco pagare la multa - dice il gestore di un bar -. L’incasso del gioco è talmente alto che mi conviene”. La contravvenzione ammonta infatti a una cifra che oscilla tra i 150 e i 450 euro.