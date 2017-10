Roma, promessa mantenuta: il sindaco Raggi annuncia lo sblocco dei lavori per le case popolari

Nel corso della puntata di "Striscia la notizia" in onda sabato 28 ottobre l'inviato Riccardo Trombetta è tornato a Roma per occuparsi del caso della signora Maria, l'82enne che da circa diciassette anni è costretta a convivere con i problemi di manutenzione per i quali nessuno sembra destinato a intervenire. Il preserale di Canale 5 aveva già affrontato la questione mesi fa, quando Trombetta si era rivolto prima alla Prelios Integra, poi al Municipio e successivamente al Dipartimento Patrimonio, Sviluppo e Valorizzazione. Ma dopo tanto girovagare anche l'inviato della trasmissione non era riuscito a trovare una soluzione al problema.



L'ultima carta era stata rivolgersi direttamente al sindaco Virginia Raggi, la quale aveva promesso che avrebbe fatto luce sulla questione. A distanza di qualche tempo, la Raggi ha mantenuto la parola: "Abbiamo sbloccato i lavori, ci sono 6 milioni di euro sulla manutenzione ERP - ha dichiarato ai microfoni di "Striscia la notizia" - la gara era ferma da oltre tre anni, ora manca solamente la stipula dei contratti e i lavori partiranno a breve".